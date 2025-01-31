1075 hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi: Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?

1075 hakim ve savcı atamaları 30 Ocak itibariyle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Törende, 1075 hakim ve savcı kurayla atandı. Peki, hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?

1075 hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi: Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir? - 1

1075 hakim ve savcı atama kura süreci tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende 1075 hakim ve savcı atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, yeni hakim ve savcılara hitap etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

1075 hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi: Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir? - 2

İki yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan bin 75 hakim ve savcı kurayla atandı.

1075 hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi: Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir? - 3

27'nci adli yargı döneminden 512 hâkim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13’üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17’inci idari yargı döneminden 90 hâkim, atama sonrası görevlerine başlayacak.

1075 hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi: Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir? - 4

HAKİM  - SAVCI ATAMA LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Resmi Web Sitesi: HSK, atama kararlarını ve listelerini resmi web sitesinde yayımlar. Güncel ve geçmiş atama kararnamelerine erişmek için HSK Kararnameler Arşivi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Atama sonuçları ve ilgili duyurular, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün sonuç açıklama sayfasında da yayımlanabilir.

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