1075 hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi: Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?
1075 hakim ve savcı atamaları 30 Ocak itibariyle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Törende, 1075 hakim ve savcı kurayla atandı. Peki, hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?
1075 hakim ve savcı atama kura süreci tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende 1075 hakim ve savcı atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, yeni hakim ve savcılara hitap etti.