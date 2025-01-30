1075 hakim ve savcı atamaları gerçekleştiriliyor: Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?
1075 hakim ve savcı atamaları 30 Ocak itibariyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak. Törende, 1075 hakim ve savcı kurayla atanacak. Peki, hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?
1075 hakim ve savcı atama kura takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören bugün saat 14.00 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, yeni hakim ve savcılara hitap edecek.