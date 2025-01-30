1075 hakim ve savcı atamaları gerçekleştiriliyor: Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?

HAKİM - SAVCI ATAMA LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Resmi Web Sitesi: HSK, atama kararlarını ve listelerini resmi web sitesinde yayımlar. Güncel ve geçmiş atama kararnamelerine erişmek için HSK Kararnameler Arşivi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Atama sonuçları ve ilgili duyurular, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün sonuç açıklama sayfasında da yayımlanabilir.