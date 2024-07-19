109. ÖGG sınav sonuçları EGM.gov.tr üzerinden açıklandı (Özel Güvenlik sınav sonucu görüntüleme)

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın (ÖGG) sonuçları açıklandı. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) online işlemler sayfası üzerinden sonuç ekranı açıldı. Adaylar, sınav adını seçip kendilerinden istenen bilgileri girerek ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

109. ÖGG sınav sonuçları EGM.gov.tr üzerinden açıklandı (Özel Güvenlik sınav sonucu görüntüleme) - 1

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları günler öncesinden de duyurulduğu gibi 19 Temmuz Cuma günü açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

109. ÖGG sınav sonuçları EGM.gov.tr üzerinden açıklandı (Özel Güvenlik sınav sonucu görüntüleme) - 2

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖGG sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulanacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

109. ÖGG sınav sonuçları EGM.gov.tr üzerinden açıklandı (Özel Güvenlik sınav sonucu görüntüleme) - 3

Adaylar, T.C numaraları, sınav adı ve sistem tarafından atanan güvenlik kodunu girerek ÖGG sonucunu görüntüleyebilecek.

109. ÖGG sınav sonuçları EGM.gov.tr üzerinden açıklandı (Özel Güvenlik sınav sonucu görüntüleme) - 4

ÖGG BAŞARI NOTU KAÇ?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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