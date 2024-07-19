109. ÖGG sınav sonuçları EGM.gov.tr üzerinden açıklandı (Özel Güvenlik sınav sonucu görüntüleme)
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın (ÖGG) sonuçları açıklandı. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) online işlemler sayfası üzerinden sonuç ekranı açıldı. Adaylar, sınav adını seçip kendilerinden istenen bilgileri girerek ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek.
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları günler öncesinden de duyurulduğu gibi 19 Temmuz Cuma günü açıklandı.