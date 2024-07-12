109. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenmişti. Sınav talimatında yer alan bilgiye göre, ÖGG sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 109. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi.