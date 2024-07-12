109. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenmişti. Sınav talimatında yer alan bilgiye göre, ÖGG sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 109. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

109. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

109. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

109. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

ÖGG sonuçları EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü)  online işlemler ekranı üzerinden ilan edilecek. 

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

109. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

ÖGG BAŞARI NOTU KAÇ?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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