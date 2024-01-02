109 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul’da yakalandı

İstanbul polisi, 2023 yılının son haftasında mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskında toplam 3 bin 634 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 995 şüphelinin yargılama sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki 2 bin 396 kişinin ise çeşitli mahkemeler tarafından arandığı öğrenildi.