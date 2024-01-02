109 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 3 bin 634 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, 2005 yılında Kadıköy’de gasp suçunun ardından yakalanıp, yargılama sonucu 109 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari Sercan C. de bulunuyor.

109 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul’da yakalandı - 1

İstanbul polisi, 2023 yılının son haftasında mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskında toplam 3 bin 634 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 995 şüphelinin yargılama sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki 2 bin 396 kişinin ise çeşitli mahkemeler tarafından arandığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

109 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul’da yakalandı - 2

109 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Polisin yakaladığı kişiler arasında 2005 yılında Kadıköy’de gasp suçu gerçekleştirip ardından yargılanıp 109 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari durumdaki Serkan C.’nin de bulunduğu belirtildi.

109 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul’da yakalandı - 3

Yolda yürürken polisler tarafından bir süre takip edilen ve kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Serkan C.’nin yakalandığı anlar ise bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

109 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul’da yakalandı - 4

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Serkan C. cezaevine gönderildi.

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