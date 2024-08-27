109 yıl sonra ziyarete açıldı: Osmanlı top mevzileri gün yüzüne çıkarıldı

Gelen ziyaretçilerin buraya ayak bastığında 109 yıl önce yaşananları daha iyi anlamış olacaklarını vurgulayan Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ecdadının nasıl büyük işler başarmış olduğunu daha iyi idrak etmiş olacak. İşte Çanakkale'ye muhafızlık yapmış, Çanakkale'ye geçilmez yapmış bu topraklarda savaşın büyüklüğünü, savunmanın büyüklüğünü, Türk milletinin ne kadar büyük bir şanlı direniş yaptığını çok daha iyi anlamış olacak. Tabii ki şu anda ağustos ayı içerisindeyiz. Ağustos ayı Türk milletinin tarih yolculuğunda, tarih yürüyüşünde çok önemli bir yer tutar. Malazgirt zaferimiz, Sakarya zaferimiz, Büyük Taarruz, tabii ki Anafartalar zaferimiz Çanakkale'deki büyük zaferlerimizdendir. İşte biz de bu büyük zaferleri, büyük mücadeleleri çok daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Ve bütün herkesi Çanakkale'deki bu büyük işi başarmış Mehmetçik'imizin, kahraman ecdadımızın hatıralarını daha yakından görmeye, Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmeye ve idrak etmeye davet ediyoruz. Çanakkale bu milletin ortak paydası ve ortak değeridir.