11 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu? (Yazar Nihat Atsız 11 Aralık 1975'te hayatını kaybetti)
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
11 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 11 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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11 Aralık 1843
Verem ve kolera hastalıklarını keşfeden Alman doktor Robert Koch doğdu.
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11 Aralık 1930Bank of the United States, ekonomik kriz nedeniyle kapılarını kapattı.
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11 Aralık 1936İngiltere Kralı VIII. Edward, sevgilisi Madam Simpson uğruna tahtını terk etti.
Üç ay önce 4-6 Eylül'de İstanbul'a gelen VIII. Edward, Atatürk'ün konuğu olmuştu.
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11 Aralık 1938Sivas-Erzincan demiryolu açıldı.
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11 Aralık 1942
Çorum'da 5,9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.
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11 Aralık 1951Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Mustafa Muğlalı öldü.
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11 Aralık 1953Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi, İstanbul'da hayatını kaybetti.
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11 Aralık 1975
Yazar Hüseyin Nihal Atsız, 70 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.
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11 Aralık 1987Sinema ve tiyatro sanatçısı Adile Naşit, 57 yaşında öldü.
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11 Aralık 1993Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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11 Aralık 2017Vakko'nun kurucusu iş adamı Vitali Hakko, 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.
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11 Aralık 2009Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisinin (DTP) ''Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği'' gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.
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11 Aralık 2010Anayasa değişikliği kapsamında HSYK'yı yeniden yapılandıran tasarı yasalaştı.
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11 Aralık 2012Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ülkesinin BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü kazanmasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.
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11 Aralık 2015
Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerde reformların ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi için 1 milyar avroluk paketi kabul etti.
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11 Aralık 2016
Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıptilere ait katedral yakınlarındaki patlamada 25 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.
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11 Aralık 2017Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 20 madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu. 45 sporcunun yer aldığı Milli Takım, 10 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla organizasyonu genel klasmanda ilk sırada tamamladı.
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11 Aralık 2017
Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.
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11 Aralık 2017Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak, AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı. AB ülkelerinin dört katından fazla büyüyen Türkiye, G20'de de büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.