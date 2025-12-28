11 ayda 2 bin 329 trafikte can verdi

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerinde ise ilk sırada yandan çarpma yer aldı.

Kazaların oluş şekline göre türleri ve sayıları şöyle;

“Karşılıklı çarpışma 14 bin 832, arkadan çarpma 30 bin 782, yandan çarpma 92 bin 402, yan yana çarpışma 5 bin 230, duran araca çarpma 3 bin 270, zincirleme çarpışma 1468, çoklu çarpışma 1713, engel/cisim ile çarpışma 11 bin 298, yayaya çarpma 36 bin 181, hayvana çarpma bin 72, devrilme/savrulma/takla 38 bin 965, yoldan çıkma 24 bin 90, araçtan insan düşmesi bin 999, araçtan cisim düşmesi 106, park etmiş araca çarpma 2 bin 867."