11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor. Düşman işgaline karşı verilen mücadelede büyük fedakârlık gösteren ecdadı anma vesilesiyle kutlanan bu anlamlı gün, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda Bursa’nın stratejik ve manevi önemini de vurguluyor. Bugün, hem tarihî hafızayı canlı tutmak hem de gelecek nesillere bağımsızlık ruhunu aktarmak için ayrı bir değer taşıyor.