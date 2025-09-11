11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, 11 Eylül 2025’te törenlerle anılıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan bu tarih, Bursa’nın işgal kuvvetlerinden kurtarılarak özgürlüğüne kavuştuğu günü simgeliyor. Kent genelinde düzenlenecek resmi törenler ve anma etkinlikleriyle, şehrin kahramanlık destanı bir kez daha hatırlatılacak.

11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü - 1

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor. Düşman işgaline karşı verilen mücadelede büyük fedakârlık gösteren ecdadı anma vesilesiyle kutlanan bu anlamlı gün, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda Bursa’nın stratejik ve manevi önemini de vurguluyor. Bugün, hem tarihî hafızayı canlı tutmak hem de gelecek nesillere bağımsızlık ruhunu aktarmak için ayrı bir değer taşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü - 2

BURSA'NIN KURTULUŞ TARİHİ

Bursa’nın işgali, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasının ardından, 8 Temmuz 1920’de Yunan ordusunun kente girmesiyle başladı. İngiliz desteğiyle ilerleyen Yunan kuvvetleri, Bursa’da büyük yıkıma ve halka yönelik zulümlere yol açtı; köylerde yağmalar, baskınlar ve toplu katliamlar yaşandı. Türk basını ve edebiyatında derin bir üzüntüye yol açan bu işgal, TBMM’de de büyük tepki gördü.


11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü - 3

Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ardından Türk ordusu, İzmir’den sonra 10 Eylül’de Bursa’ya doğru harekete geçti. Milis güçlerin de desteğiyle Yunan birlikleri geri çekildi ve 11 Eylül 1922 sabahı Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu, kente girerek Bursa’yı düşman işgalinden kurtardı.

11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü - 4

Böylece 2 yılı aşkın süren işgal sona erdi ve Bursa, 11 Eylül 1922’de yeniden özgürlüğüne kavuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER