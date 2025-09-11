11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, 11 Eylül 2025’te törenlerle anılıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan bu tarih, Bursa’nın işgal kuvvetlerinden kurtarılarak özgürlüğüne kavuştuğu günü simgeliyor. Kent genelinde düzenlenecek resmi törenler ve anma etkinlikleriyle, şehrin kahramanlık destanı bir kez daha hatırlatılacak.
Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor. Düşman işgaline karşı verilen mücadelede büyük fedakârlık gösteren ecdadı anma vesilesiyle kutlanan bu anlamlı gün, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda Bursa’nın stratejik ve manevi önemini de vurguluyor. Bugün, hem tarihî hafızayı canlı tutmak hem de gelecek nesillere bağımsızlık ruhunu aktarmak için ayrı bir değer taşıyor.