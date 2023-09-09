11 Eylül günü NTV’de yeni yayın dönemi başlıyor

LAF ARAMIZDA

Türkçe’nin güzel kullanılması için çalışıyor

Levent Dönmez ile Laf Aramızda

Türkçe’yi ne kadar doğru kullanıyoruz? Her kelimenin anlamını biliyor muyuz? Nerelerde hata yapıyoruz? Atasözü ve deyimlere ne kadar hakimiz? Edebiyatta Türk dilinin gücü nasıl yer buluyor?

Doğru Türkçe kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için yola çıkan Levent Dönmez, “Laf Aramızda” ile yanlışların altını esprili bir dille çiziyor.