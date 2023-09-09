11 Eylül günü NTV’de yeni yayın dönemi başlıyor
Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV, 11 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni yayın dönemine hazır. Yeni yayın döneminde beğeniyle takip edilen haber bülteni ve programlar devam ederken, izleyicileri birçok yenilik bekliyor.
BAMBAŞKA SOHBETLER
Hayata dair her şeyi konuklarıyla o konuşuyor
Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler hafta içi her gün 19.00’da NTV’de
200 farklı konuk, 200 farklı yaşam öyküsü Ceyda Düvenci’nin rengarenk stüdyosuna konuk oldu, kendilerini ve hayatı anlattı.Yeni sezonda da yepyeni isimler “bambaşka” sohbetler yapmaya hazır…
Ünlü isimlerin yeni projeleri, son çıkan albümleri, dizilerin usta oyuncuları, konularında uzman olup bizlerin hayatına dokunabilecek deneyimlerini aktarmaya hazır özel isimler…
Ceyda Düvenci samimiyetle soruyor, dertleşiyor, paylaşıyor ve her gün evlerimize konuk olup yüzümüzü güldürüyor, hayatımıza bambaşka bir bakış açısı getiriyor..