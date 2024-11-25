11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında… Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı, bazı kentlerde eğitime ara verildi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yurdun büyük bölümünde üç gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Bir yanda yoğun kar ve tipi, diğer yanda şiddetli fırtına…
Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili oluyor.
Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Birçok ilde eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi