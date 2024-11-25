11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında… Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı, bazı kentlerde eğitime ara verildi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yurdun büyük bölümünde üç gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.

11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Bir yanda yoğun kar ve tipi, diğer yanda şiddetli fırtına…

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili oluyor.

Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Birçok ilde eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

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11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

3 GÜN KAR YAĞACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların üç gün boyunca etkili olacağını belirten Çelik, perşembe günü yağışlı havanın yurdu terk edeceğini söyledi.

11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini bildiren Çelik, şöyle devam etti:

“Bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış var.

Salı günü İç Anadolu’nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış görülecek.

Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu’nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek.”
11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Çelik, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, salı günü ise Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun doğusunda yağışların oldukça kuvvetli olacağını dile getirdi.

Cengiz Çelik, yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri haricinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini bildirdi.
11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK? 

3 büyükşehirdeki 3 günlük hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, yağış beklenmeyen İstanbul’da, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını, en düşük sıcaklığın 4-5, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece civarında tahmin edildiğini söyledi.

Çelik, Ankara’da pazartesiyi salıya bağlayan gece de aralıklarla kar görüleceğini belirterek, “Gündüz Ankara’da kar yağışı beklemiyoruz. En düşük sıcaklık sıfırın altında 3-4, en yüksek sıcaklık 1-2 derece civarında seyredecek.” dedi.

İzmir’de yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava görüleceğini bildiren Çelik, “İzmir’de yarın 13 derece olan en yüksek sıcaklık, çarşamba 17, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar çıkacak.” diye konuştu.

11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

13 KENTE TURUNCU, 25 KENTE SARI UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi günü 13 il için sarı kodlu uyarının, 11 il için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu.

11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

Turuncu kodlu uyarı yapılan illerin Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize olduğu bildirildi.

11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

Sarı kodlu iller ise şu şekilde:

Hatay, Osmaniye, Samsun, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Erzurum, Kars ve Artvin
11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

Açıklamada, turuncu ve sarı kodlu uyarı verilen illerden toplam 5 bin 92 ihbar alındığı, ihbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10
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