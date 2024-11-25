11 kente turuncu, 13 kente sarı kodlu uyarı: 3 gün kar yağacak! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

3 büyükşehirdeki 3 günlük hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, yağış beklenmeyen İstanbul’da, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını, en düşük sıcaklığın 4-5, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece civarında tahmin edildiğini söyledi.

Çelik, Ankara’da pazartesiyi salıya bağlayan gece de aralıklarla kar görüleceğini belirterek, “Gündüz Ankara’da kar yağışı beklemiyoruz. En düşük sıcaklık sıfırın altında 3-4, en yüksek sıcaklık 1-2 derece civarında seyredecek.” dedi.

İzmir’de yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava görüleceğini bildiren Çelik, “İzmir’de yarın 13 derece olan en yüksek sıcaklık, çarşamba 17, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar çıkacak.” diye konuştu.