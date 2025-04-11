11 Nisan cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazları yine camilerde huşu içinde eda edilecek. 2025 Nisan ayının ikinci cuma namazına saatler kala vakit araştırmaları hız kazandı. Cemaatle beraber bu mübarek günde namazlarını eda edecek vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin namaz vakitlerini sorguluyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

11 Nisan cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 1

Milyonlarca Müslüman kendileri için haftanın en önemli günü olan cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma namazını camilerde ihya etmek isteyen vatandaşlar saat araştırmalarına hız verdi. İşte, 11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri...

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11 Nisan cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 2

11 NİSAN'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

81 ilde bu hafta "Ümmet Olmak, Birlik Olmaktır" konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından, 11 Nisan 2025 öğle ezanı saatine göre cuma namazı kılınacak.

Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:10'da Ankara'da 12:55'te İzmir'de ise 13:18'te kılınacak.

Tüm illere ait namaz vakitleri bilgisini aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

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11 Nisan cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 3

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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