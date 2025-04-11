11 Nisan cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazları yine camilerde huşu içinde eda edilecek. 2025 Nisan ayının ikinci cuma namazına saatler kala vakit araştırmaları hız kazandı. Cemaatle beraber bu mübarek günde namazlarını eda edecek vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin namaz vakitlerini sorguluyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Milyonlarca Müslüman kendileri için haftanın en önemli günü olan cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma namazını camilerde ihya etmek isteyen vatandaşlar saat araştırmalarına hız verdi. İşte, 11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri...