11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin naaşı Elazığ Havalimanı'ndan törenle Ankara'ya uğurlandı.
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İHA - Anadolu Ajansı 05.03.2021 - 11:36
Dün öğle saatlerinde Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü.
Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın de aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.
Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tören için hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan şehitlerin naaşı Elazığ Havalimanı'na götürüldü.
Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşları devlet töreni için Ankara'ya gönderilmek üzere uğurlandı.
Kazada, Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.
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