11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin naaşı Elazığ Havalimanı'ndan törenle Ankara'ya uğurlandı.

İHA - Anadolu Ajansı 05.03.2021 - 11:36

11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 1
Dün öğle saatlerinde Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü.
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 2
Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın de aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 3
Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 4
Tören için hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan şehitlerin naaşı Elazığ Havalimanı'na götürüldü.
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 5
Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşları devlet töreni için Ankara'ya gönderilmek üzere uğurlandı.
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 6
Kazada, Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 7
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 8
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 9
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 10
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 11
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 12
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 13
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 14
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 15
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 16
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 17
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 18
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 19
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 20
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 21
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 22
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 23
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 24
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11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 33
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11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 35
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 36
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11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 38
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı - 39

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