11 şehit için Ankara'da tören düzenlendi

Bitlis'te dün, helikopter düşmesi sonucunu hayatını kaybeden 11 şehit asker için Elazığ'nın ardından Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Törenin ardından, şehitlerin naaşları defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.
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İHA - Anadolu Ajansı 05.03.2021 - 15:30
Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenlendi.
Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde yapılan törenle, şehitlere veda edildi.
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.
Askerlerin 5'i Ankara'da, 6'sı da Kahramanmaraş, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Amasya ve Kayseri'de defnedilecek.
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