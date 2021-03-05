11 şehit için Ankara'da tören düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenlendi.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde yapılan törenle, şehitlere veda edildi.