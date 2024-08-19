11 soruda maymun çiçeği rehberi: Maymun çiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, ne zaman test yaptırılmalı?

5) MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği cilt döküntüsü, kabuklar veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Ayrıca uzun süreli, yakın temas veya cinsel temas (öpmek, sarılmak veya cinsel ilişki gibi) sırasında yayılabilir.

Maymun çiçeği olan bir kişi, belirtiler başladıktan itibaren cilt döküntüsü tamamen iyileşene ve iyileşmiş temiz ve sağlam cilt görünümü oluşana kadar başkalarına virüsü bulaştırabilir.

Bazı hastalar belirtileri başlamadan 1 ile 4 gün önce Maymun çiçeğini bulaştırabilir. Ancak hiç belirti göstermeyen kişilerin virüsü bulaştırdığına dair bir kanıt bulunmamaktadır.