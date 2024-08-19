11 soruda maymun çiçeği rehberi: Maymun çiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, ne zaman test yaptırılmalı?
Maymun çiçeği virüsüyle ilgili, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası alarm vermesinin ardından, virüsün nasıl bulaştığı ve belirtileri hakkında bilgiler merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsü ile ilgili en çok merak edilen 11 soruyu yanıtladı. Peki, maymun çiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, ne zaman test yaptırılmalı? İşte 11 soruda maymun çiçeği rehberi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da bulaş riski olduğu belirtilen maymun çiçeği, tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Virüse karşı, her hangi bir olumsuz durumda olduğu taktirde hazırlıklı olunması için ise Sağlık Bakanlığı tarafından rehber yayımlanmıştı.