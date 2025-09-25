11. yargı paketi düzenlemesi 2025: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak? Mahkumlara genel af çıkacak mı?

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Pakette yer almasını istediğimiz, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar... Bunlarla ilgili yaptırımların artırılması gerekiyordu. Özellikle kurusıkı da dahil. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, üzücü olaylara neden olan hususlar oluyor. Orada da bu eylemi cezalandıran bir maddenin ceza kanunumuzda yer alması lazım. Yaralama, ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza alıyor. Bu fiillerin, ölüm ve yaralama olmamışsa da müstakil suç olmasını yapan bir düzenleme. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan, trafikte yol kesme gibi buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler var."