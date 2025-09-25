11. yargı paketi düzenlemesi 2025: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak? Mahkumlara genel af çıkacak mı?
11. yargı paketi düzenlemesiyle ilgili son durum, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmayı yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 11. yargı paketi düzenlemesi öncesinde, yargı paketinde hangi maddelerin yer alacağı merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından 11. yargı paketine ilişkin düzenlenecek maddelerle ilgili bilgi verilirken, mahkumlara af konusunun gündeme gelip gelmeyeceği de belli oldu. Peki, 11. yargı paketi ne zaman çıkacak? Mahkumlara af çıkacak mı?
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla birlikte Meclis'e sunulacak olan 11. yargı paketinde hangi maddelerin yer alacağı merak ediliyor. Özellikle af bekleyen mahkum ve mahkum yakınları da yapılacak olan yeni yargı düzenlemesine ilişkin son dakika bilgilerini araştırıyor. Peki, 11. yargı paketi ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu mu?