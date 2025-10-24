11. Yargı Paketi Maddeleri 2025: Mahkumlara af çıkacak mı, genel veya kısmi af gündemde mi? (İnfaz düzenlemesi açıklaması)

11. YARGI PAKETİ’NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan 11. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunmuyor. Genel af, kısmi af, denetimli serbestliğe yönelik güncel bir çalışma üzerinde durulmayacak.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." dedi.