11. Yargı Paketi Maddeleri 2025: Mahkumlara af çıkacak mı, genel veya kısmi af gündemde mi? (İnfaz düzenlemesi açıklaması)
11. Yargı Paketi çalışmaları devam ederken infaz düzenlemesi tekrar gündeme geldi. Kısa süre içerisinde Meclis’e gelmesi ve yürürlüğe girmesi beklenen yeni yargı paketinin kapsamı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise infaz düzenlemesine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Yeni düzenlemede telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, trafikte işlenen suçlar, küçük yaşta suça sürüklenen çocuklar, ağırlaştırılmış müebbet, örgüt suçlarına yönelik birçok düzenleme yer alacak. Mahkumlar ve cezaevinde yakınları bulunanlar ise infaz düzenlemesine odaklanmıştı. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af çıkacak mı? İşte, 11. Yargı Paketi çalışmalarında son durum…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada 11. Yargı Paketi çalışmalarına ilişkin son durumu aktarmıştı. Yeni Yargı düzenlemesinde bilişim suçlarıyla dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin yeni cezalar olacağı birçok kez dile getirildi. Sanal bahis, sanal kumar ve toplumu rahatsız eden konularla ilgili taslak milletvekili onayına sunuldu. 11. Yargı Paketi’nde yer alacak bir diğer önemli konu ise kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara yönelik olacak. Bu eylemleri cezalandıran bir madde ceza kanununda yer alacak. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik bir düzenleme de görüşülecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise infaz düzenlemesi tartışmalarına son noktayı koydu. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte, detaylar…