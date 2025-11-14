11. Yargı Paketi Meclis’e geliyor: İnfaz düzenlemesi var mı, mahkumlara af çıkacak mı?

Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 11. Yargı Paketi maddeleri arasında infaz düzenlemesi yer almayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." dedi.