11. Yargı Paketi Meclis’e geliyor: İnfaz düzenlemesi var mı, mahkumlara af çıkacak mı?
14.11.2025 11:32
NTV - Haber Merkezi
Suçlarda düzenlemeye gidilecek yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelindi. 11. Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. 11. Yargı Paketi’nde trafikte yol kesme, bilişim ve dolandırıcılık suçları, sanal bahis gibi düzenlemeler yer alacak. Peki Mahkumlara af çıkacak mı?
11. Yargı Paketi’nde 18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasına yönelik çalışma yer alıyordu. Meclis’te “Suça sürüklenen çocuklar” sorununa ilişkin yeni bir komisyon kurulması kararı alındı. 11. Yargı Paketi’nde suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler yer almayacak.
Mahkum ve mahkum yakınları için beklenen açıklama ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den gelmişti. İnfaz düzenlemesi ilişkin konunun düzenleme olarak ayrı bir durumda ele alınması gerektiğini aktaran Güler, 11. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesinin yer almayacağını duyurdu.
MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 11. Yargı Paketi maddeleri arasında infaz düzenlemesi yer almayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." dedi.
11. YARGI MADDELERİ NELER?
18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldı.
Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları,
Telefon dolandırıcılığı,
Sanal bahis,
Sanal kumar,
Kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar,
Trafikte yol kesenler,
Ağırlaştırılmış müebbet,
Örgüt suçlarına yönelik düzenleme,
11. YARGI PAKETİ MECLİS’E NE ZAMAN GELECEK?
11. Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp oynaylandıktan sonra 11. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.