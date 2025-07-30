11. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde son durum: Bakan Tunç açıkladı
Yargı paketi çalışmaları Adalet Bakanlığı tarafından devam ediyor. Bakan Yılmaz Tunç, özellikle çocuk yargılamalarına dair bir düzenlemenin söz konusu olacağını ve bunun da yeni yargı paketinde ele alınacağını belirtmişti. Bakan Tunç, 15-18 yaş grubuna dikkat çekerek yeni bir yargı paketinin yolda olduğunun sinyalini verdi. 10. yargı paketi geride bıraktığımız haziran ayında yasalaştı, pek çok suç için ceza oranları artırıldı. Peki, 11. yargı paketi ne zaman çıkacak?
Yargı paketi çalışmaları toplumun her kesimini yakından ilgilendiriyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldırma hedefiyle hazırlanan 10. yargı paketi ardından gündemde 11. yeni yargı paketi çalışması yer alıyor. Çocukları suçtan korumaya yönelik bir yasal düzenleme gereğinin ortaya çıktığını belirten Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin kısa süre içinde milletvekillerinin değerlendirmesine sunulcağını eklemişti. İşte, yargı paketinde son durum...