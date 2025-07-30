11. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde son durum: Bakan Tunç açıkladı

Çocuklara ilişkin düzenlemeye dair ise Bakan, çalışmaların yağıldığını ve TBMM'ye önerilecek bazı detayların olduğuna vurgu yaptı.



Tunç, ''Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu. Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular.''



Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kesinlemiş bir durumun olmadığı ve önemli olanın çocukların bakımından ceza adaletinin sağlanması olduğuna dikkat çekti.