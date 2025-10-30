11. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi var mı, af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi 11. Yargı Paketi’yle birlikte tekrar gündeme geldi. Yeni çalışmayla birlikte birçok suçta cezalarda artışa gidilecek. Peki 11. Yargı Paketi’nde mahkumlara af düzenlemesi var mı?

Yeni yargı paketiyle birlikte bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis, sanal kumar, ağırlaştırılmış müebbet, telefon dolandırıcılığı ve diğer birçok cezaya yönelik düzenleme yapılacak.

Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelirken taslak üzerinde düzenlemeler yapıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra milletvekili onaylarına sunulacak ve Meclis’ten geçmesi durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe gürecek.

Mahkumlar için infaz düzenlemesine yönelik yeni bir hazırlık yapıldığı sosyal medyada ve bazı platformlarda iddia edilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte, çalışmaya ilişkin son durum…

11. YARGI PAKETİ’NDE MAHKUMLARA AF VAR MI?

Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelindi. 11. Yargı Paketi’nde cezaevindeki mahkumların cezasında indirim veya affa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. “ ifadelerini kullandı.

YENİ YARGI PAKETİ HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

11. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis’te milletvekillerinin onayına sunulacak. trafik ihlallerine ilişkin düzenlemeler, çocuk yaşta suça sürüklenenler, sanal bahis, sanal kumar, internet ve telefon dolandırıcılığına yönelik önemli maddeler, çalışmada yer alacak. İşte, 11. Yargı Paketi’nin kapsamı;

Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları,

Telefon dolandırıcılığı,

Sanal bahis,

Sanal kumar,

Kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar,

Trafikte yol kesenler,

Küçük yaşta suça sürüklenen çocuklar,

Ağırlaştırılmış müebbet,

Örgüt suçlarına yönelik düzenleme.



