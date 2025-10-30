11. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi var mı, af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?
Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi 11. Yargı Paketi’yle birlikte tekrar gündeme geldi. Yeni çalışmayla birlikte birçok suçta cezalarda artışa gidilecek. Peki 11. Yargı Paketi’nde mahkumlara af düzenlemesi var mı?
Yeni yargı paketiyle birlikte bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis, sanal kumar, ağırlaştırılmış müebbet, telefon dolandırıcılığı ve diğer birçok cezaya yönelik düzenleme yapılacak.
Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelirken taslak üzerinde düzenlemeler yapıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra milletvekili onaylarına sunulacak ve Meclis’ten geçmesi durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe gürecek.
Mahkumlar için infaz düzenlemesine yönelik yeni bir hazırlık yapıldığı sosyal medyada ve bazı platformlarda iddia edilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte, çalışmaya ilişkin son durum…