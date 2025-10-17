11. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi var mı, mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi maddeleri
11. Yargı Paketi maddeleri ve Meclis’e geleceği tarih gündem oldu. Birçok suçta cezaların artırılmasını öngeren çalışma TBMM Başkanlığına gelecek ve onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmalarla ilgili son durumu aktardı. Mahkumlar ve cezaevlerinde yakınları olanlar ise infaz düzenlemesine odaklanmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada infaz düzenlemesinin ayrı olarak ele alınması gerektiğini aktardı. Peki 11. Yargı Paketi’nde mahkumlara af var mı, genel af çıkacak mı? İşte, çalışmalara ilişkin son durum…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada yeni yargı paketi kapsamında bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlara yönelik düzenlemeler olacağının sinyallerini vermişti. Ayrıca trafikte yol kesme ve buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler, teklif kapsamında olacak. 11. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM Başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. AK Parti Grup Başkanı Güler yaptığı açıklamada infaz paketinin ayrı bir başlıkta düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Peki 11. Yargı Paketi’nde son durum ne? İşte, merak edilen çalışmanın detayları…