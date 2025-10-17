11. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi var mı, mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi maddeleri

11. YARGI PAKETİ’NDE MAHKUMLARA AF VAR MI?

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda çalışması tamamlanan ve yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi’nde olduğu gibi yeni düzenlemede de infaz çalışması bulunmuyor.



AK Parti Grup Başkanı Abdullahr Güler yaptığı açıklamada infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğinin altını çizerek “Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." ifadelerini kullandı.