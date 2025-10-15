11. Yargı Paketi’nde mahkumlara af var mı, neleri kapsıyor? 11. Yargı Paketi maddeleri ve son durum
11. Yargı Paketi çalışmaları hız kazanırken çalışmaların kapsamı ve Meclis’e geleceği tarih tartışma konusu oldu. TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle birçok suçta caydırıcılık amaçlanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifine ilişkin detayları açıkladı. Özellikle küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanuni düzenlemeler yeni yargı paketi kapsamında olacak. Mahkumlar ve yakınları ise infaz düzenlemesi beklerken konuyla ilgili en net açıklama Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Peki Mahkumlara af çıkacak mı, genel af var mı? İşte, 11. Yargı Paketi çalışmalarında son durum…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada yeni yargı paketi kapsamında bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlara yönelik düzenlemeler olacağının sinyallerini vermişti. Ayrıca trafikte yol kesme ve buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler, teklif kapsamında olacak. 11. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM Başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. AK Parti Grup Başkanı Güler yaptığı açıklamada infaz paketinin ayrı bir başlıkta düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Peki 11. Yargı Paketi’nde son durum ne? İşte, merak edilen çalışmanın detayları…