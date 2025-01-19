11 yaşında dedesi ve babasından öğrendi: 28 yıldır ateşin karşısına geçip bu mesleği sürdürüyor

"KÖYÜN ERKEKLERİNİN YÜZDE 80-90'I BONCUK YAPIMINI BİLİR"

Usta çıraklık ilişkisi olduğunu, dedesi ve babasından sonra 3’üncü kuşak olarak işi devraldığını dile getiren Uğur Karataş, "Bizden sonra bu işi öğrenecekler inşallah çıkar, zanaatı devam ettirir. Kaybolma yüz tutmuş el sanatımız, gelecek nesillere inşallah gider. Köyün erkeklerinin yüzde 80-90'ı boncuk yapımını bilir. Gençlerde de hevesli olanlar var. Köyümüzde böyle bir sanat yapılıyor 'Ben de öğrenmek istiyorum' diyen var. Onlara demir nasıl tutulur, kalıp nasıl vurulur, nasıl şekillendir öğrettik. Köyde el verdiğim 6 çırak var. Ocakta şu anda bir arkadaşımın oğlu var. O da babasından öğrendi ama işin teknik kısmını benden öğreniyor" ifadelerinde bulundu.



