11 yaşında dedesi ve babasından öğrendi: 28 yıldır ateşin karşısına geçip bu mesleği sürdürüyor
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Nazarköy'de mesleğini 3'üncü kuşak olarak devam ettiren Uğur Karataş (39), 11 yaşında dedesi ve babasından öğrendiği cam nazar boncuğu yapımını 28 yıldır sürdürüyor. Karataş, "Bu işi severek yapıyorum. 1200 derece ısı karşısında çalışıyoruz. Sevmesen o ateşin karşısına geçip, kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı devam ettiremezsin" dedi.
Cam nazar boncuğu üretimiyle ünlü olan İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi’nde yaklaşık 80 yılı aşkın süredir demir sesleri yükseliyor. Eski ismi Kurudere olan, 1900'lü yılların ortalarından bu yana sürdürülen cam nazar boncuğu üretimi nedeniyle 2007 yılında 'Nazarköy' adını alan mahallede birçok dükkan ve atölye bulunuyor.