11 yaşındaki Cem akran zorbalığına mı kurban gitti? Bisikletiyle ölüme uçtu, anne suç duyurusunda bulundu
Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Anne Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin 11 ve 12 yaşındaki iki arkadaşının bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
