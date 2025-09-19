11 yaşındaki Cem akran zorbalığına mı kurban gitti? Bisikletiyle ölüme uçtu, anne suç duyurusunda bulundu

Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Anne Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin 11 ve 12 yaşındaki iki arkadaşının bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

11 yaşındaki Yiğit Cem, bisikletiyle ölüme uçtu... Annesi, fren sisteminin arkadaşları tarafından bozulduğunu iddia etti.

Olay, 2 Temmuz'da Atapark Mahallesi 1269'uncu Sokakta meydana geldi.

Gülhane Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok, yaz tatilinde arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

Yaralanan Yiğit Cem, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit Cem, 4 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Yiğit Cem Altınok’un annesi Nazlıcan Aygün (fotoğrafta), kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. ve E.T.Ş. tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aygün, istinat duvarının bulunduğu binanın müteahhidinin de duvarda yeterli güvenlik önlemi almadığını ileri sürdü.

Aygün, kaza öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsünü de savcılığa delil olarak sundu.

Dosyaya giren görüntüde Yiğit Cem (fotoğrafta), önce yokuştan elinde bisikletiyle çıkarken görüldü. Sonra tekrar bindiği sırada arkadaşının fren mekanizmasından bir malzemeyi çektiği görüldü.

Yiğit Cem, daha sonra yokuş aşağıya sürdüğü bisikletiyle gözden kaybolurken kazayı gören arkadaşlarının panik içinde sağa sola koşması da görüntüde yer aldı.

Soruşturma kapsamında çocukların ifadesi alındı.

"YOKUŞTAN GİTMESİ İÇİN İŞARET EDİYORLAR"

Nazlıcan Aygün, Yiğit Cem'in tek çocuğu olduğunu ve 78 gündür adalet aradığını belirterek, "Bisikletini eline alıp üstüne bindiğinde, birisi oğlumu oyalayarak öbürü de bisikletinin fren pabuçlarını söküyor. Oğlum yolda iki tur attıktan sonra yokuştan gitmesi için işaret ediliyor. Çok sakin ve soğukkanlı bir şekilde oğlumu düşüşüne kadar izliyorlar. Sadece iki kişinin ifadesi alınıyor. Halbuki olay yerinde 5 tane çocuk var." dedi.

"OĞLUMU ÖLÜME GÖNDERDİLER"

Aygün, "Çocuklardan birisi ifadesinde bisikletin frenlerini kontrol ettiğini söylüyor. Fren oradan kontrol edilmez. Fren direksiyondan kontrol edilir. Avukatım gece 00.00'da geldiğinde sadece kendi binamdaki kamera kayıtlarında frenle oynandığını fark ediyor. Biz hastanede yoğun bakım kapısında beklerken oğlumun bisikletini teslim etmeye çalıştılar. Ama herhangi bir tutanak tutulmamış. 'Bisiklet kazası' diye geçmişler. Bisiklet kazası bile olsa o frenler kontrol edilmez miydi, düşünülmez miydi? Onlar bisikletin frenlerini koparttılar, oğlumu ölüme gönderdiler" diye konuştu.

"OKUL BİRİNCİSİYDİ"

Aygün, olay sonrası kamera kayıtlarını avukatının yardımıyla bulduklarını ifade ederek, "Bu kamera kaydı olmasaydı olay kapatılacaktı. Polisler müteahhidi bulamadığını söylüyor. Ölümü hak etmemişti benim oğlum. Benim oğlum ölmedi, öldürüldü. 78 gündür dosyamız hala karakolda. Bu binayı yapan müteahhitten de şikayetçiyim. Neden benim oğlumun frenlerini çektiler? Kamera kaydında var kontrol etmiyor bilakis çekiyor frenleri çok hızlı bir şekilde. Çok tecrübeli bir şekilde yapıyor. Okul birincisiydi benim oğlum okuyordu." diyerek gözyaşı döktü.

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?

Akran zorbalığı, yaş, güç ya da konum bakımından birbirine yakın çocukların veya gençlerin birine yönelik olarak tekrarlayan ve kasıtlı biçimde yapılan olumsuz davranışları ifade eder.

