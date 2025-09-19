11 yaşındaki Cem akran zorbalığına mı kurban gitti? Bisikletiyle ölüme uçtu, anne suç duyurusunda bulundu

"OKUL BİRİNCİSİYDİ"

Aygün, olay sonrası kamera kayıtlarını avukatının yardımıyla bulduklarını ifade ederek, "Bu kamera kaydı olmasaydı olay kapatılacaktı. Polisler müteahhidi bulamadığını söylüyor. Ölümü hak etmemişti benim oğlum. Benim oğlum ölmedi, öldürüldü. 78 gündür dosyamız hala karakolda. Bu binayı yapan müteahhitten de şikayetçiyim. Neden benim oğlumun frenlerini çektiler? Kamera kaydında var kontrol etmiyor bilakis çekiyor frenleri çok hızlı bir şekilde. Çok tecrübeli bir şekilde yapıyor. Okul birincisiydi benim oğlum okuyordu." diyerek gözyaşı döktü.