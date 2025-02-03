11 yaşındaki minik kemancının hayali gerçek oldu: Kendine hayran bıraktı
Buz tutan Çıldır Gölü, her gün bir farklı görüntüye ev sahipliği yapıyor. 11 yaşındaki minik kemancı Mihrimah Ela İrtegün, dondurucu soğuğa rağmen yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde keman çalarak hayalini gerçekleştirdi.
Çıldır Gölü her mevsim yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezintinin ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği Çıldır Gölü, zaman zaman çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.