11 yaşındaki minik kemancının hayali gerçek oldu: Kendine hayran bıraktı

Elazığ'dan geldiğini belirten Mihrimah Ela, "Hayalim Çıldır Gölü üzerinde keman çalmaktı ve bunu da gerçekleştirdim" şeklinde konuştu. İrtegüm, "Elazığ'dan buraya Çıldır Gölü'nü gezmeye geldim. Benim bir hayalim vardı. O da