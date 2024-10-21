11 yaşındaki Muhammet, yaşıtı olan çocuğun kalbi ile hayata tutundu
Ankara'da kalp yetmezliği bulunan 11 yaşındaki Muhammet Ali Avcı, bir ailenin organ bağışı kararıyla hayata tutundu. Hayatını kaybeden başka bir çocuğun kalbi ona nakledildi. Sağlığına kavuşan Muhammet Ali, yakında taburcu olacak.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Muhammet Ali Avcı'ya 2022 yılında kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede, "kalp yetmezliği" tanısı konuldu.
Önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Avcı, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.