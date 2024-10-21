11 yaşındaki Muhammet, yaşıtı olan çocuğun kalbi ile hayata tutundu

"DİĞER YANIM HEP YARALI KALACAK"

Bahriye Avcı, oğlunun kalp nakledileceğini duyunca çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Muhammet ona kalp nakledileceğini duyunca çok sevindi. 'Anne ben ameliyata gireceğim, çıkacağım ve sen bana İskender kebap alacaksın.' dedi.

Ertesi gün saat 11.00'de uyandı. Aldım, gerçekten de İskender aldım. Yani yasakmış normalde. Yine de az bir şey, şöyle bir ağzını değdirdim bıraktırdım. Doktorlarımızın dediğine uymak zorundayız çünkü. Tam olarak bilmiyorum kim tarafından geldi kalp ama Mersin'den geldi diye biliyorum. O da yaklaşık 11-12 yaşlarındaymış.

Mersin'deki aileye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Bir yanım çok sevinse de diğer yanım hep yaralı kalacak. Buradaki tüm doktorlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı