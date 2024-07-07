11 yıl sonra yeniden: Cesedi bulunamayan Zeynep'in katillerinin cezası bozuldu

CESET HALA BULUNAMADI

Polis, Zeynep Söğüt’ün cesedini bulmak için şüphelilerin gösterdikleri bölgede kadavra köpeği ile arama yaptı.

Belirtilen bölgede bavul bulundu, içinden taşlar çıktı. Genişletilen aramada kemikler bulundu. Yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu tespit edildi.

DAVA AÇILDI

Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt’ü öldürdükleri iddiası ile Söğüt’ün birlikte yaşadığı Savaş Sanatma ile Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan hakkında Adana 6'ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİLER

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgularında Zeynep Söğüt’ün öldürülmesini ayrıntılarıyla anlatan sanıklar Savaş Sanatma, Esrin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan yargılandıkları mahkemede ifadelerini değiştirdi. Ersin Yalçınkaya, suçlamayı kabul etmeyerek, “Emniyette verdiğim ifademi kabul etmiyorum, ben ilgim ve alakam olmadığını söylememe rağmen bana emniyette işkence yaptılar. Olay tarihinde ben mide ameliyatı geçirmiştim, çok kilo vermiştim, rahatsızdım, bu suçu işlemem de mümkün değildir.” dedi.

Savaş Sanatma da suçlamayı kabul etmeyerek poliste ve savcılıkta psikolojik baskıyla korkudan ifade verdiğini söyledi.