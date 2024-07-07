11 yıl sonra yeniden: Cesedi bulunamayan Zeynep'in katillerinin cezası bozuldu
Adana'da 11 yıl önce boğularak katledilen Zeynep Söğüt'ün cinayet davası yeniden başladı. Cesedini koydukları bavulu dere yatağına attıkları iddiasıyla müebbet hapse çarptırılan Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya ile 3 yıl hapse mahkum edilen Nazlı Tuğlucan'a verilen hapis cezaları eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Söğüt'ün cesedi ise geçen 11 yıla rağmen bulunamadı.
Yeşiloba Mahallesi’ndeki TOKİ evlerinde Zeynep Söğüt ile yaşayan Savaş Sanatma, 23 Aralık 2013’te emniyete giderek birlikte yaşadığı Zeynep’in kendisi işteyken evi terk ederek gittiğini ve bir daha dönmediğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.
Savcılık, kayıp başvurusu üzerine 31 Aralık 2013’te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.