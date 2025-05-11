110 yaşındaki Hayriye ninenin uzun yaşam sırrı: En çok yediği 3 besin
Ordu'da yaşayan 110 yaşındaki Hayriye Aybastı, ilerleyen yaşına rağmen kendisine ait bahçede işlerini görebiliyor, örgü örerek boş zamanlarını değerlendiriyor. 110 yaşındaki Hayriye nine düzenli olarak tükettiği besinleri de açıkladı
Altınordu ilçesinde yaşayan, hava şartları uygun olduğunda ise Perşembe ilçesine giderek tarla işleriyle uğraşan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Hayriye Aybastı, eşi vefat ettikten sonra çocuklarına hem anne hem baba oldu. 25 Haziran 1916 doğumlu olan Aybastı, boş durmayı sevmediğini, günlük hayatında ise doğal beslenmeyi tercih ettiğini belirtiyor.