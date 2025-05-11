110 yaşındaki Hayriye ninenin uzun yaşam sırrı: En çok yediği 3 besin

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Hayriye Aybastı'nın örnek bir hayatı olduğunu belirterek, "Kendisinin hem Anneler Günü'nü kutluyoruz, aynı zamanda kendisini hayranlıkla dinliyorum, kendisi 110 yaşına gelmiş, örnek bir anne olarak bunları yapıyoruz. Bir yandan çocuklarına bakıyor, bir yandan örgü yapıyor. Kendisi harikulade örnek bir hayat sürüyor. Kendisi bize hayatıyla ilgili kesitler verdi. 3 tane evladını yetiştirmiş, muhteşem bir anne. Böyle bir annenin gününü kutladığımız için mutluyuz. Kendisinin nezdinde tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Kendisine daha sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Kendinin bizlere çok güzel önerileri de oldu, örnek alacağımız bir anne" dedi.