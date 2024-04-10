112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor"

"GEREKSİZ YERE ARAMAMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Korkut, "Bugün bile 'Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz?', 'Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor, yardımcı olur musunuz?', gibi talepler olabiliyor. Bazen taksi talebinde bulunabiliyorlar ya da otobüs saatlerini öğrenmek isteyebiliyorlar. Maalesef bunun gibi çağrılarla da mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu noktada da vatandaşlarımızdan isteğimiz, yapılan bu tarz çağrılar, acil çağrıların önüne geçmiş oluyor. Bizim için bir saniyenin bile önemi var. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini ve gereksiz yere aramamalarını önemle rica ediyoruz." dedi.