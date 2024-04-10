112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor"
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de kesintisiz hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, gelen gereksiz çağrıların işlerini aksatmasından şikayetçi. Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Sorumlusu Erdem Korkut, "'Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz?', 'Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor, yardımcı olur musunuz?' gibi talepler olabiliyor. Bu tarz çağrılar, acil çağrıların önüne geçiyor. Bizim için bir saniyenin bile önemi var." diye konuştu.
Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bayram geçirmesi için yaklaşık 150 personel yoğun mesai yürütüyor.