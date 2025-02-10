113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ÖGG sınav soru ve cevapları için tarih verdi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları için 2025 yılı sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM ÖGG sınav soru ve cevapları için tarih verdi. Peki, 113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ÖGG sınav soru ve cevapları için tarih verdi - 1

2025 Yılı Özel Güvenlik Görevlisi Sınavlarının (ÖGG) ilki 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım gösteren adaylar, alacakları puanı öğrenmek için ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor.

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113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ÖGG sınav soru ve cevapları için tarih verdi - 2

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

113. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak.

12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında adaylar yazılı sınav sorularına itiraz edebilecek.

113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ÖGG sınav soru ve cevapları için tarih verdi - 3

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınavı sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.


113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ÖGG sınav soru ve cevapları için tarih verdi - 4

Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

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