113. dönem ÖGG sonuç tarihi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? ÖGG sınav takvimi
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav süreci ocak ayında başlatılmıştı. Özel güvenlik sınavına dair sınav giriş belgeleri ise 18 - 25 Ocak günlerinde adaylara teslim edildi ve sınav uygulaması 9 Şubat günü düzenlendi. Adayların sınavlara dair soru ve cevapları 11 Şubat günü erişime sunuldu. Adayların gözü 113. dönem ÖGG sonucu tarihinde! Özel güvenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖGG 2025 yılı sınav takvimi ilgililere sunulmuştu. Yılın ilk özel güvenlik sınavı ise şubat ayında yapıldı. Sınava katılan adaylar sorularına itiraz sürecini 12-14 Şubat günü tamamladı. Sınava dair tüm ayrıntılara adaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinen erişim sağlayabilecek. 113. Özel Güvenlik sınav sonuçları hangi gün açıklanacak?