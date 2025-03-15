114. dönem ÖGG sınav takvimi EGM: Özel Güvenlik 114. dönem sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG sonuç tarihi
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı için süreç mart ayı başında başladı. Adaylara 20-24 Mart tarihleri arasında sınav giriş belgeleri teslim edilecek. Sınava katılacak adaylara 100 soru sorulacak. Silahlı sınava girecekler için ek 25 soru daha sorulacak. 114. ÖGG sınavı ne zaman?
114. dönem Özel Güvenlik sınavı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından kılavuz yayımlandı. Silahlı ve silahsız sınavlar için gereken başvuru ücretini ödeyen adaylar 114. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihini araştırıyor. İşte, EGM ÖGG sınav kılavuzu...