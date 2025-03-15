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114. dönem ÖGG sınav takvimi EGM: Özel Güvenlik 114. dönem sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG sonuç tarihi

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı için süreç mart ayı başında başladı. Adaylara 20-24 Mart tarihleri arasında sınav giriş belgeleri teslim edilecek. Sınava katılacak adaylara 100 soru sorulacak. Silahlı sınava girecekler için ek 25 soru daha sorulacak. 114. ÖGG sınavı ne zaman?

114. dönem ÖGG sınav takvimi EGM: Özel Güvenlik 114. dönem sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG sonuç tarihi - 1

114. dönem Özel Güvenlik sınavı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından kılavuz yayımlandı. Silahlı ve silahsız sınavlar için gereken başvuru ücretini ödeyen adaylar 114. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihini araştırıyor. İşte, EGM ÖGG sınav kılavuzu...

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114. dönem ÖGG sınav takvimi EGM: Özel Güvenlik 114. dönem sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG sonuç tarihi - 2

114. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

144. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav soru ve cevapları da 15 Nisan'da ilan edilecek.

Sınava katılan adaylar 16-18 Nisan tarihleri arasında sınav sorularına itiraz edebilecek. Ardından 25 Nisan'da ise itiraz sonuçları açıklanacak.

114. dönem ÖGG sınav takvimi EGM: Özel Güvenlik 114. dönem sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG sonuç tarihi - 3

114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.

114. DÖNEM ÖGG KILAVUZU

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