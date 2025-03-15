114. dönem ÖGG sınav takvimi EGM: Özel Güvenlik 114. dönem sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG sonuç tarihi

114. dönem Özel Güvenlik sınavı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından kılavuz yayımlandı. Silahlı ve silahsız sınavlar için gereken başvuru ücretini ödeyen adaylar 114. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihini araştırıyor. İşte, EGM ÖGG sınav kılavuzu...