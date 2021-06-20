114 yıllık gelenek: 'Rengarenk' göç yolculuğu başladı

114 YILLIK GELENEK Muhtar Menderes Ayvaz, geleneklerini sürdürmek için bu yıl 114. yayla göçünü yaptıklarını söyledi.



Her yıl havaların ısınmasıyla göç yolculuğunun başladığını belirten Ayvaz, "Bu yıllardır dedelerden, atalardan kalan bir gelenek. Ancak bu sene pandemi nedeniyle biraz sönük geçti. Yine de güzel oldu. 114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz, devam da edeceğiz inşallah" dedi.