115 kişiye mezar olan Penta Sitesi için iki yeni iddianame: Şüphelilerin 13'ü kamu görevlisi

BANKA MERDİVENLERİN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Yedi şüphelinin sorgularında suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre belediyeden basit onarım izni alan bankanın bodrum iniş merdiveninin yerinin değiştirildiği, galeri boşluğundan asma kata çelik merdiven yapıldığı, döşemede boşluklar açıldığı, bu nedenle asli kusurlu gösterildiği, kafenin ise asma kattaki döşeme boşluklarını iş yeri ön cephesine kadar genişlettiği, bunun da binaya ilave yük getirdiğinden kafenin de asli kusurlu gösterildiği kaydedildi.

13 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

Kamu görevlileriyle ilgili hazırlanan iddianamede ise dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görevli, binaların inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan Mehmet D.,(57), Veli Ç., (71), Fahri Y., (64), Hacı Mehmet G., (58), Osman Yaşar D., (65), Çetin H., (50), Cengiz Ş., (57), Zeynel Abidin Ş.,(58), Melike Ö.,(45), Emre A.,(44), Ahmet T., (45), Hülya Ç., (68), Mehmet Enver E.'nin (51) bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede 13 kamu görevlisi kendilerine isnat edilen suçu kabul etmedi.

Şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespitin yapıldığı iddianamede, bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

