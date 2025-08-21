115 kişiye mezar olan Penta Sitesi için iki yeni iddianame: Şüphelilerin 13'ü kamu görevlisi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin iki yeni iddianame hazırlandı. İddianamede 13'ü kamu görevlisi 20 şüpheli için hapis cezası istendi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 115 kişiye mezar olan Penta Sitesi'ne ilişkin 20 kişiye daha dava açıldı.

"KENTİN EN PRESTİJLİ KONUTLARI" OLARAK GÖSTERİLDİ

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yer alan ve şehrin en prestijli konutları olarak gösterilen Penta Park Sitesi'nin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 115 kişini yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

Sitenin yıkılmasıyla ilgili ana dava Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, sitenin altındaki bir kamu bankası ve bir kafede yapılan tadilatlarla ile kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmalar da tamamlandı.

BANKA VE KAFE TADİLATIYLA İLGİLİ YEDİ KİŞİYE DAVA

Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, bankadaki tadilatları yapan firmaların yetkilileri Erol T. (69), Ergun T. (56), Çağatay C. (51) ile mimarlar Zeki Yalın Ö. (35), Yağmur H. (33) ile kafenin işletmecileri Mehmet S. (36) ve Alaeddin K.'nin (50) bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

BANKA MERDİVENLERİN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Yedi şüphelinin sorgularında suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre belediyeden basit onarım izni alan bankanın bodrum iniş merdiveninin yerinin değiştirildiği, galeri boşluğundan asma kata çelik merdiven yapıldığı, döşemede boşluklar açıldığı, bu nedenle asli kusurlu gösterildiği, kafenin ise asma kattaki döşeme boşluklarını iş yeri ön cephesine kadar genişlettiği, bunun da binaya ilave yük getirdiğinden kafenin de asli kusurlu gösterildiği kaydedildi.

13 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

Kamu görevlileriyle ilgili hazırlanan iddianamede ise dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görevli, binaların inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan Mehmet D.,(57), Veli Ç., (71), Fahri Y., (64), Hacı Mehmet G., (58), Osman Yaşar D., (65), Çetin H., (50), Cengiz Ş., (57), Zeynel Abidin Ş.,(58), Melike Ö.,(45), Emre A.,(44), Ahmet T., (45), Hülya Ç., (68), Mehmet Enver E.'nin (51) bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede 13 kamu görevlisi kendilerine isnat edilen suçu kabul etmedi.

Şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespitin yapıldığı iddianamede, bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

Her iki iddianame, binaları yapan inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (78), tutuklu statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz Metin Başkır'ın (62) bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis istemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme heyeti incelediği iddianameleri kabul ederken, banka ve kafe tadilatlarıyla ilgili davayı ana davayla birleştirilmesine karar verdi.

Bu yeni davalarla birlikte Penta Park Sitesi davasındaki sanık sayısı 23'e çıktı.

