116. dönem ÖGG sınavı ne zaman? EGM bir sonraki Özel Güvenlik sınav takvimi belli mi?

116 ÖZEL GÜVENLİK SINAV TAKVİMİ BELLİ Mİ?

Yılın dördüncü ÖGG sınavı olan 116. ÖGG'nin takvimi henüz paylaşılmadı. Bir sonraki döneme ilişkin detaylar EGM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzu ile netleşecek. 116. dönem ÖGG için kılavuzun ise 115. dönem ÖGG sürecinin son bulması ardından paylaşılacak.