116. dönem ÖGG sınavı ne zaman? EGM bir sonraki Özel Güvenlik sınav takvimi belli mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı, bu sene 6 defa gerçekleşiyor. 115. dönem ÖGG süreci henüz noktalanmadı ancak bu sınavı kaçıran adaylar bir sonraki sınav olan 116. dönem ÖGG'yi bekleniyor. 116. ÖGG ne zaman? Özel Güvenlik sınav takvimi 2025...

116. dönem ÖGG sınavı ne zaman? EGM bir sonraki Özel Güvenlik sınav takvimi belli mi? - 1

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla düzenlenen ÖGG'nin sınav takvimi araştırılıyor. 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran günü gerçekleşmişti. Bu sınava katılamayan adaylar 116. dönem ÖGG tarihine odaklandı. İşte, 116. ÖGG sınav günü...

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116. dönem ÖGG sınavı ne zaman? EGM bir sonraki Özel Güvenlik sınav takvimi belli mi? - 2

116. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM'nin düzenlediği ÖGG sınavları, güvenlik görevlisi olmak isteyler tarafından takip ediliyor. 116. dönem ÖGG sınavı ise 24 Ağustos Pazar günü uygulanacak.

116. dönem ÖGG sınavı ne zaman? EGM bir sonraki Özel Güvenlik sınav takvimi belli mi? - 3

116 ÖZEL GÜVENLİK SINAV TAKVİMİ BELLİ Mİ?

Yılın dördüncü ÖGG sınavı olan 116. ÖGG'nin takvimi henüz paylaşılmadı. Bir sonraki döneme ilişkin detaylar EGM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzu ile netleşecek. 116. dönem ÖGG için kılavuzun ise 115. dönem ÖGG sürecinin son bulması ardından paylaşılacak.

116. dönem ÖGG sınavı ne zaman? EGM bir sonraki Özel Güvenlik sınav takvimi belli mi? - 4

Genelde bir önceki sınav takviminin tamamlanmasından 1 hafta sonra yeni dönem takvimi işlemeye başlıyor. 114. dönem ÖGG süreci 9 Mayıs 2025'te son bulmuş ve 115. ÖGG takvimi de 16 Mayıs günü başladı.

115. dönem Özel Güvenlik sınavına dair takvim 24 Temmuz'da bitiyor.

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