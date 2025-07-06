116. dönem ÖGG sınavı ne zaman? EGM bir sonraki Özel Güvenlik sınav takvimi belli mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı, bu sene 6 defa gerçekleşiyor. 115. dönem ÖGG süreci henüz noktalanmadı ancak bu sınavı kaçıran adaylar bir sonraki sınav olan 116. dönem ÖGG'yi bekleniyor. 116. ÖGG ne zaman? Özel Güvenlik sınav takvimi 2025...
Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla düzenlenen ÖGG'nin sınav takvimi araştırılıyor. 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran günü gerçekleşmişti. Bu sınava katılamayan adaylar 116. dönem ÖGG tarihine odaklandı. İşte, 116. ÖGG sınav günü...