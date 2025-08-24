116. ÖGG sınav sonuçları tarihi: ÖGG sonuçları için gözler EGM’de
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı’na katılan adaylar, sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan ÖGG sınavı sonuçları, güvenlik sektöründe görev almak isteyen binlerce kişi için kritik önem taşıyor. Peki, 116. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanacak?
Türkiye genelinde her yıl on binlerce kişi ÖGG sınavlarına katılıyor. Güvenlik sektörünün sürekli büyümesi ve iş imkanlarının artması, sınavlara olan ilgiyi daha da artırıyor. 116. dönem sınav sonuçları da adayların kariyer planlamasında önemli bir dönüm noktası olacak. Peki, 2025 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?