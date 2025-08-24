116. ÖGG sınav sonuçları tarihi: ÖGG sonuçları için gözler EGM’de

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı’na katılan adaylar, sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan ÖGG sınavı sonuçları, güvenlik sektöründe görev almak isteyen binlerce kişi için kritik önem taşıyor. Peki, 116. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanacak?

Türkiye genelinde her yıl on binlerce kişi ÖGG sınavlarına katılıyor. Güvenlik sektörünün sürekli büyümesi ve iş imkanlarının artması, sınavlara olan ilgiyi daha da artırıyor. 116. dönem sınav sonuçları da adayların kariyer planlamasında önemli bir dönüm noktası olacak. Peki, 2025 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

116. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yayımladığı sınav takvimine göre, 116. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, 12 Eylül 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden ilan edilecek.

Sınav sonuçları, yazılı ve uygulama sınavına katılan tüm adayların başarı durumlarını gösterecek.

116. ÖGG SINAVI TAMAMLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 sınav takvimine göre, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:00’da başladı ve 12.00'da sona erdi.

