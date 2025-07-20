116. ÖGG Takvimi: EGM Özel Güvenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 116. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihleri

Özel Güvenlik sınavı için süreç başladı. Önceki dönemi kaçıran adaylar 116. dönem ÖGG için sınav başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. ÖGG sınavları silahlı ve silahsız olarak ayrılıyor. Sınavda 100 soru sorulacak ve her bir soru ise 1 puan değerinde olacak. Adaylar 116. dönem ÖGG sınav sürecini ÖGNET üzerinden takip edebilecek. İşte, ÖGG sınav ve sonuç tarihleri...