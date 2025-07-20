116. ÖGG Takvimi: EGM Özel Güvenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 116. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihleri
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için kılavuz yayımlandı. Adaylar 21-25 Temmuz günleri arasında silahsız sınav türü için 550 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 700 TL giriş ücretini yatırdıktan sonra giriş belgelerini beklemeye koyulacak. 116. dönem ÖGG sınav takvimine göre ''ÖGG ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?''
Özel Güvenlik sınavı için süreç başladı. Önceki dönemi kaçıran adaylar 116. dönem ÖGG için sınav başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. ÖGG sınavları silahlı ve silahsız olarak ayrılıyor. Sınavda 100 soru sorulacak ve her bir soru ise 1 puan değerinde olacak. Adaylar 116. dönem ÖGG sınav sürecini ÖGNET üzerinden takip edebilecek. İşte, ÖGG sınav ve sonuç tarihleri...