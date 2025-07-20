116. ÖGG Takvimi: EGM Özel Güvenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 116. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için kılavuz yayımlandı. Adaylar 21-25 Temmuz günleri arasında silahsız sınav türü için 550 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 700 TL giriş ücretini yatırdıktan sonra giriş belgelerini beklemeye koyulacak. 116. dönem ÖGG sınav takvimine göre ''ÖGG ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?''

116. ÖGG Takvimi: EGM Özel Güvenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 116. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihleri - 1

Özel Güvenlik sınavı için süreç başladı. Önceki dönemi kaçıran adaylar 116. dönem ÖGG için sınav başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. ÖGG sınavları silahlı ve silahsız olarak ayrılıyor. Sınavda 100 soru sorulacak ve her bir soru ise 1 puan değerinde olacak. Adaylar 116. dönem ÖGG sınav sürecini ÖGNET üzerinden takip edebilecek. İşte, ÖGG sınav ve sonuç tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

116. ÖGG Takvimi: EGM Özel Güvenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 116. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihleri - 2

116. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için giriş belgeleri 2-9 Ağustos tarihleri aralığında özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere teslim edilecek.

116. ÖGG Takvimi: EGM Özel Güvenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 116. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihleri - 3

ÖGG sınavı ise 24 Ağustos Paar günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav soru ve cevapları da 26 Ağustos günü erişime açılacak.

116. ÖGG Takvimi: EGM Özel Güvenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 116. dönem ÖGG sınav ve sonuç tarihleri - 4

ÖGG 116. DÖNEM SONUÇ TARİHİ

116. dönem ÖGG sınavına dair sonuçlar ise 12 Eylül günü www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 15-17 Eylül tarihleri arasında alınacak. İtiraz için adayların 350 TL ücreti Halk Bank şubelerine yatırmaları gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER