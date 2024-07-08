117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi: DHY kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi paylaşıldı. Takvime göre, 117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, DHY kurası ne zaman yapılacak?

117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi: DHY kurası ne zaman? - 1

117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yayımlanan duyuruda; "Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 08.07.2024 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden  yapılmaktadır." denildi.

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117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi: DHY kurası ne zaman? - 2

117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası 10 Temmuz 2024 tarihinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) gerçekleştirilecek.

117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi: DHY kurası ne zaman? - 3

Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde
bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep
olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır.

Bakanlığımızca atamaya esas
gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu
münhallere yapılacaktır.

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