117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi: DHY kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi paylaşıldı. Takvime göre, 117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, DHY kurası ne zaman yapılacak?
117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yayımlanan duyuruda; "Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 08.07.2024 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır." denildi.