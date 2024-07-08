117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi: DHY kurası ne zaman?

Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde

bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep

olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır.



Bakanlığımızca atamaya esas

gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu

münhallere yapılacaktır.

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