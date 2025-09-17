117. ÖGG sınav takvimi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93.Yenileme Eğitimi Sınavı için kılavuz yayımlandı. Adaylar için sınav süreci 12 Eylül günü başladı. Katılımcılar sınav başvuru ücreti olan silahsız 550 TL, silahlı 700 TL sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava katılabilir. Sınavda adaylara 100 soru yöneltiliyor ve 100 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. İşte, 117. ÖGG sınav takvimi...

Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 117. ÖGG sınavına katılabilir. Sınav için adaylara giriş belgeleri 27 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında teslim edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınavları silahlı ve silahsız şekilde iki türdür. Peki, bir sonraki ÖGG sınavı ne zaman?

117. ÖGG NE ZAMAN?

EGM takvimine göre 117. ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak. Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 spruya 120 dakika süre tanınacak.

Sınav sonuçları, soru ve cevapları ve itiraz süreçleri www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinden yürütülecek.

117. ÖGG SINAV TAKVİMİ

15-19 Eylül - Sınav ücreti yatırılacak ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel
Güvenlik Şube Müdürlüklerine müracaat edilecek.

24-26 Eylül - Sınavın gerçekleştirileceği okul/blok/salon bilgisinin ÖGNET'ten ilanı.

27 Eylül - 4 Ekim - Sınav giriş belgeleri adaylara teslim edilecek.

19 Ekim - ÖGG sınavı uygulanacak.

21 Ekim - Sınav soru ve cevaplar yayımlanacak.

7 Kasım - Sınav sonuçları ilan edilecek.

