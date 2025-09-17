117. ÖGG sınav takvimi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93.Yenileme Eğitimi Sınavı için kılavuz yayımlandı. Adaylar için sınav süreci 12 Eylül günü başladı. Katılımcılar sınav başvuru ücreti olan silahsız 550 TL, silahlı 700 TL sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava katılabilir. Sınavda adaylara 100 soru yöneltiliyor ve 100 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. İşte, 117. ÖGG sınav takvimi...
Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 117. ÖGG sınavına katılabilir. Sınav için adaylara giriş belgeleri 27 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında teslim edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınavları silahlı ve silahsız şekilde iki türdür. Peki, bir sonraki ÖGG sınavı ne zaman?