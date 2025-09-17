117. ÖGG sınav takvimi: EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?

Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 117. ÖGG sınavına katılabilir. Sınav için adaylara giriş belgeleri 27 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında teslim edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınavları silahlı ve silahsız şekilde iki türdür. Peki, bir sonraki ÖGG sınavı ne zaman?