117 yaşında corona virüsü yendi

Hakkari Yüksekova'da yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz corona virüsü yendi. Engindeniz Türkiye'de şu ana kadar corona virüsü yenen en yaşlı kişiler arasında yer alıyor. Engindeniz, uzun yaşamını sağlıklı beslenmesine bağlıyor.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Akçadam köyünde yaşayan, 5 çocuk annesi ve 36 torunu olan Muteber Engindeniz (117), 4 ay önce yakalandığı corona virüsü yenmeyi başardı.

Kimlikteki yaşıyla Türkiye 'nin şu ana kadar corona virüsü yenen en yaşlı kişileri arasında bulunan Ergindeniz iki doz aşısını da olmuş.

4 ay önce corona virüse yakalanan ve hastaneye gitmeden evinde 14 gün karantinada kalarak virüsü yenen Engindeniz, uzun yaşamını sağlıklı beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

"HER ZAMAN HAREKETLİ BİR İNSAN OLDUM" İki doz aşısını da yaptırdığını belirten Engindeniz, herkesi aşı olmaya davet etti. Engindeniz, "19 yıl önce eşimi kaybettim. Çocuklarım ve torunlarımla hayata tutundum. Çocukluğumdan beri her gün süt, yoğurt, peynir ve bahçemde yetiştirdiğim sebzelerimi yerim. Giyecek dışında şehirde hiç alışveriş yapmadım. Her zaman hareketli bir insan oldum. Bu yaşıma kadar ciddi bir hastalık da geçirmedim" dedi.

"SAĞLIĞIM YERİNDE" Engindeniz, "Köyümüz çok güzel. Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Her şeyimiz doğal, yiyeceklerimizi kendimiz karşılıyoruz. Eskiden sürekli dağda koyun sağmaya ve pancar toplamaya çıkardım. Son 2 yıldır işlerimi gelinlerime bıraktım. Evde ufak tefek işler yapıyorum, torunlarımla zaman geçiriyorum. Eşim de uzun yaşadı. Çok şükür, şu an sağlığım yerinde" diye konuştu.

ZAMANINI TORUNLARIYLA GEÇİRİYOR Muteber Ergindeniz'in oğlu Sait Engindeniz (39) ise, "Köyümüz, yayla havasında. Havası, güzel, suyu temiz; her şeyi doğal. Annem 1 senedir ağır işler yapmıyor. Sadece yemekler konusunda gelinlerine yardımcı oluyor. Kış için yoğurt ve peynirin nasıl muhafaza edileceğine yardımcı oluyor. çok iyi. Arada ceviz toplamaya çıkıyor" dedi.

"NİNEMİZİ ÇOK SEVİYORUZ" Ninesini çok sevdiğini ve onunla güzel vakit geçirdiğini belirten Yezda Engindeniz, "Eski zamanlardan çok söz ediyor. Bu konuda bizi bilgilendirir. Özellikle kış aylarında yaşadığı zorlukları ve gördüklerini anlatır. Okul saatleri dışında günümüz ninemizle geçiyor" diye konuştu.