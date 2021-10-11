117 yaşında corona virüsü yendi

Haberler - DHA 11.10.2021 - 10:50 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 10:52
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Akçadam köyünde yaşayan, 5 çocuk annesi ve 36 torunu olan Muteber Engindeniz (117), 4 ay önce yakalandığı corona virüsü yenmeyi başardı.
Ninesini çok sevdiğini ve onunla güzel vakit geçirdiğini belirten Yezda Engindeniz, "Eski zamanlardan çok söz ediyor. Bu konuda bizi bilgilendirir. Özellikle kış aylarında yaşadığı zorlukları ve gördüklerini anlatır. Okul saatleri dışında günümüz ninemizle geçiyor" diye konuştu.