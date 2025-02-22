12,5 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor
Balıkesir'İn Burhaniye ilçesinde 12 yıldır fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, 200 gram 12,5 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor. Hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor.
Burhaniye Aşağı Çarşı Caddesinde 12 yıldır fırın işletmeciliği yapan 47 yaşındaki Mesut Gözaydın ilk günden itibaren askıda ekmek uygulamasını devem ettirirken, 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatını da 7,5 liraya indirdi. Yeni fiyatı fırının önüne astığı bir afişle duyuran Gözaydın, için meslektaşları da şikayetlere başladı.