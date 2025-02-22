12,5 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor

Müşterilerden Şeref Güzel de, 5 aydır Burhaniye' de oturduğunu kaydederek, "Geldiğimden beri buradan ekmeğimi alıyorum. Ekmek hem uygun, hem lezzetli. Ekmek, soframızdan eksik olmayan bir gıdamız zaten. Bir de böyle fiyat çekme de olursa, bize yanı emekli inanlar, dar gelirli insanlar için tabi bir daha güzel bir şey oluyor.