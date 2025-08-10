12 Ağustos gecesine dikkat! Gökyüzünde "ateş topları" görünecek
Yılda 8 kere gerçekleşen Perseid gök taşı yağmuru, dikkatle takip ediliyor. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen Perseid gök taşı yağmuru, en yoğun 12 Ağustos gecesi yaşanacak. Meteorlar, ateş topları gibi görünecek.
12 Ağustos'ta gökyüzünde görsel şölen yaşanacak.
2025 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.