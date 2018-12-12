12 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
12 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 12 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
-
1
12 Aralık 1900Norveçli Johann Waaler, ''kağıt tutacağının (ataş)" patentini aldı.
-
2
12 Aralık 1901İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.
-
3
12 Aralık 1923TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.
-
4
12 Aralık 1940Salvador gemisi, Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 Musevi yolcunun 230'u boğuldu.
-
5
12 Aralık 1940TBMM, Türkiye'nin Avrupa Konseyine katılmasını onayladı.
-
6
12 Aralık 1966Yönetmen Metin Erksan'ın Fakir Baykurt'un romanından sinemaya uyarladığı "Yılanların Öcü" adlı film, Tunus'ta düzenlenen Kartaca Film Festivali'nde altın madalya kazandı.
-
7
12 Aralık 1991
Endonezya'daki depremde bin 500 kişi hayatını kaybetti.
-
8
12 Aralık 2018Etiyopya ile Eritre arasında iki yıl süren savaşa son veren barış anlaşması Cezayir'de imzalandı.
-
9
12 Aralık 2003
Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, tedavi gördüğü ABD'de vefat etti.
-
10
12 Aralık 2004
Fatih Akın'ın filmi "Duvara Karşı", Avrupa Sinema Akademisince verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülü'nü kazandı.
-
11
12 Aralık 2010
Türk Halk Müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay, 60 yaşında vefat etti.
-
12
12 Aralık 2012
Adli Tıp Kurumu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunu tamamladı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
-
13
12 Aralık 2013
28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davanın Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 48. duruşması yapıldı. Savunmasını yapan dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, "28 Şubat süreci, bazı çevrelerce söylendiği gibi bir darbe süreci asla değildir." dedi.
-
14
12 Aralık 2013AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, TODAİE bütçesi üzerinde yaptığı konuşmayla TBMM Genel Kurulu kürsüsünden başörtüsüyle hitap eden ilk milletvekili oldu.
-
15
12 Aralık 2015
İklim değişikliğini önlemek için hazırlanan Paris Anlaşması, 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan ülkeler tarafından kabul edildi.
-
16
12 Aralık 2015Keman virtüözü ve Çigan müziğinin öncülerinden Suphi Vural Doğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle 77 yaşında Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını yitirdi.
-
17
12 Aralık 2016Diyarbakır'da eğitim uçuşu için havalanan F-16 tipi savaş uçağı inişi sırasında Sur ilçesinin Çarıklı köyü yakınlarında Diyarbakır Hava Meydanı'na yaklaşık 1,5-2 mil mesafede düştü, kazada can kaybı yaşanmadı.