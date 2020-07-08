12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi

Bursa'da yaşayan bir bir genç, 18 yaşından beri hayalini kurduğu araca 90 bin liralık masraf yaparak ulaştı. Ancak kısa bir süre sonra ihbar üzerine harekete geçen ekipler, aracı trafikten men etti. Aracın 40 bin liralık ses sistemi de sökülürken gence cezai işlem uygulandı.

ntv.com.tr 08.07.2020 - 17:28 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 18:00

12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 1
Bursa'nın İnegöl İlçesinde 12 bin liraya aldığı otomobilini 90 bin lira harcayarak modifiye ettiren gencin aracı trafikten men edildi.
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 2
Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi.
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 3

Ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcayan Altunbay kısa süre sonra polis engeline takıldı. 

12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 4
Modiye araca yönelik harekete geçen ekipler, aracı trafikten men etmekle kalmadı araçtaki 40 bin liralık ses ssistemini de söktürdü.
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 5
Ayrıca cezai işlem uygulandığı da belirtildi.
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 6

''GÜNLÜMDEKİ YERİ PAHA BİÇİLEMEZ''

Altunbay daha önce verdiği ropörtajda, aracının 100 bin TL’ye mal olduğunu belirtmiş ve gönlündeki yerinin de paha biçilemez olduğunu söylemişti.
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 7
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 8
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 9
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 10
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 11
12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi - 12

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