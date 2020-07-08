12 bin liraya alıp 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi

Bursa 'nın İnegöl İlçesinde 12 bin liraya aldığı otomobilini 90 bin lira harcayarak modifiye ettiren gencin aracı trafikten men edildi.

Ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcayan Altunbay kısa süre sonra polis engeline takıldı.

Modiye araca yönelik harekete geçen ekipler, aracı trafikten men etmekle kalmadı araçtaki 40 bin liralık ses ssistemini de söktürdü.

Ayrıca cezai işlem uygulandığı da belirtildi.