12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turuyla tarihsel yolculuk
Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf’te düzenlenen tekne turları antik kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Kentte 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarındaki Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri.