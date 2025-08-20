12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turuyla tarihsel yolculuk

Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızk Camisi ve minaresi, Zeynel Bey Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı gibi büyük ölçekli yapılar, mağaralar ile türbe ve zaviye gibi tarihi yapıları bulunduran ilçede, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün yapılması ile tekne turları düzenleniyor. Turistler, tekne turuyla hem tarihsel bir yolculuğa çıkıyor hem de Hasankeyf manzarasında gün batımını izliyor.