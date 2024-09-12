12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçti
12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçti. 12 Eylül geride telafisi mümkün olmayan kayıplar ve unutulmayan acılar bıraktı. 650 bin kişi gözaltına alındı, bunlar için açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için idam cezası istendi. 517 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı süreçte, 50 kişi darağacına gönderildi. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı, 30 bin kişi "sakıncalı" olduğu iddiasıyla işinden edildi.
Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 44 yıl geçti.
Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini koruyor.