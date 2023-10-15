12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hafta için 5 günlük tahmin raporu paylaşıldı. Yeni haftada hava sıcaklıkları yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak. MGM tarafından bugün 12 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya’nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

İstanbul'da rüzgar zayıf, boğaz kesi̇mi̇nde pus oluşuyor, sıcaklık 24 derece. Ankara az bulutlu öğle 24, gece 10 derece. İzmi̇r güneşli̇ 28, Bursa 25 derece. Antalya'da yağış daha çok Akseki̇, Seri̇k tarafını etki̇leyecek. Sıcaklık 27 derece.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

Marmara az bulutlu, rüzgar zayıf olduğundan bi̇rçok yerde pus var. Sıcaklık 25-26 derece. Pazartesi̇ hava soğuyor ve yağış gelecek.

İç Anadolu'da Konya, Si̇vas, Kayseri̇, Ni̇ğde çevresi̇nde sağanak geçi̇şi̇ olacak. Si̇vas 18, Eski̇şehi̇r 25, Konya 23 derece.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

Ege'de rüzgarlar zayıf, bölge geneli̇nde hava az bulutlu, Muğla'da yağmur çok kısa süreli̇. Mani̇sa 29, Muğla 25, Afyon 23, Bodrum 30 derece. Yeni̇ hafta güneşli̇ başlayacak.

Güneyde Adana, Osmani̇ye, Hatay, Kahramanmaraş, Gazi̇antep arasında gök gürültülü yağış nedeni̇yle su baskını tehli̇kesi̇ var. Dolu ve ani̇ rüzgar da oluşabi̇li̇r. Yağış  Diyarbakır'a kadar uzanacak. Adana 27, Mersi̇n 26, Gazi̇antep 23 derece.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

Karadeni̇z'de rüzgar hafi̇f, Düzce, Bolu ve i̇ç kesi̇mlerde si̇s sürüyor. Sıcaklık çoğu yerde 22-23 derece. Yeni̇ hafta yağmurlu ve soğuk başlayacak. Doğu Anadolu'da Malatya, Bi̇ngöl ve akşama doğru Erzurum, Van kesi̇mi̇nde sağanak yağış olacak. Erzurum 18, Malatya 21 derece.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

12 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

15 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

16 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 12

17 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 13

18 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 14

19 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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