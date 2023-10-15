12 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hafta için 5 günlük tahmin raporu paylaşıldı. Yeni haftada hava sıcaklıkları yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak. MGM tarafından bugün 12 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya’nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.