imsakiye

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?)

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Doğu bölgelerde yağış devam ederken, Batı bölgelerde hava açık ancak serin. Batı ve güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklığında 6 dereceye varan düşüşler yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yayınladığı son hava tahmininde 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 2

12 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı.

SARI KODLU UYARI NE DEMEKTİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 5

BAKAN'DAN UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti.

Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 6

Ege'de karayel hala çok sert estiğinden, gölgede hava serin. Manisa, Denizli, Kütahya'da kısa süre yağış var.

Sahillerde ise hava kapalı, Manisa 24, Muğla 22, Afyonkarahisar 15, Bodrum 24 derece. Bölgede deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece.

Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş'ta yağmur geçişleri devam edecek. Adana 25, Kahramanmaraş 22, Isparta 18 derece. Lefkoşa ve Girne'de bulutluluk artıyor, pazartesi yağımurlu bir gün olacak.

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 7

Marmara'da pazar hava yağmurlu, rüzgar sert ve soğuk esiyor. Edirne 23, Kocaeli 17, Çanakkale 20 derece. Bölgede pazartesi günü yağış kesiliyor ancak hava yine serin olacak.

İç Anadolu'da Konya-Kayseri civarında güneş görülüyor, Eskişehir çevresinde ise hava daha bulutlu.

Eskişehir ve Konya 16, Kayseri 18, Sivas 15 derece. Rüzgar Sivas, Kayseri, Niğde tarafında daha kuvvetli esiyor.

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 8

Karadeniz'de yağış pazar günü Bolu'da, pazartesi ise Doğu Karadeniz'de kısa süreli bekleniyor. Diğer kentlerde hava parçalı ve az bulutlu. Poyraz Zonguldak-Samsun sahilleri boyunca çok sert, bolu ve Samsun 17, Trabzon 15 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde Gaziantep, Erzurum boyunca 3 gün daha yağış var. Erzurum 13, Malatya 17, Gaziantep 22, Şanlıurfa 24, Diyarbakır 20 derece.

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 9

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 23, İstanbul'da 20, İzmir ve Antalya'da 25, Adana'da 26, Samsun'da 17, Diyarbakır'da 19 derece civarında seyredecek.

12 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşecek (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?) - 10

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamaya göre; Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü Marmara Bölgesi'nin genelinin parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. İkinci ve üçüncü günü de bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER