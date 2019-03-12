12 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
12 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 12 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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1
12 Mart 1918
Erzurum düşman işgalinden kurtuldu.
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2
12 Mart 1921
Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ''İstiklal Marşı'', milletvekillerince ayakta dinlenildi ve TBMM'de ''Ulusal Marş'' olarak kabul edildi.
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3
12 Mart 1921
Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış önerdi.
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4
12 Mart 1930
Hindistan'da Mahatma Gandi, tuz üretimindeki hükümet tekeline karşı çıkmak amacıyla Ahmetabat'tan denize doğru yürüyüşe başladı.
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5
12 Mart 1933
Türk Dili Tetkik Cemiyetince eski sözcüklere Türkçe karşılık bulmak için ''Dil Anketi'' başlatıldı.
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6
12 Mart 1947
ABD Başkanı Harry Truman, Kongre'den Sovyetler Birliği'nin baskısı altında bulunan Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık bir yardımda bulunulması ve bu devletlerin sivil ve askeri personeline ABD'de eğitim verilmesi için yetki istedi.
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7
12 Mart 1921Silahlı Kuvvetler ''12 Mart Muhtırası''nı verdi. Başbakan Süleyman Demirel, bu gelişme üzerine istifa etti.
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8
12 Mart 1979
Pakistan ve İran, CENTO'dan çekileceklerini açıkladı.
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9
12 mart 1985
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'ne Ermeni teröristler saldırı düzenledi. Kanadalı polisi öldüren teröristler, elçilikte 11 kişiyi rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, pencereden atlayarak kurtulabildi.
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10
12 Mart 1985
Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile İlgili Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri başladı.
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11
12 Mart 1995
Bir taksiyi gasbeden teröristler, Gazi Mahallesi'nde Alevilere ait olduğu bildirilen üç kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradı; bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 14 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da çıkan olaylarda 96 iş yeri tahrip edildi, 13 araç yakıldı.
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12
12 Mart 1999
Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATO'ya katıldı.
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13
12 Mart 2000
Papa II. John Paul, ''kilise''nin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi.
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14
12 Mart 2004
Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Haldun Derin 92 yaşında vefat etti.
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15
12 Mart 2016
Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Emre Mor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı başvuru, FIFA Oyuncu Statüleri Komitesi tarafından kabul edildi.
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16
12 Mart 2017
Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.
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17
12 Mart 2018
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8'inin cesedi tespit edildi. Uçağın kara kutusunun Helen Dağı'nda bulunduğu açıklandı.
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12 Mrt 2018
Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı.