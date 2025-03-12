12 Mart mesajları ve sözleri 2025: İstiklal Marşı'nın kabul gününe özel en güzel, kısa, anlamlı ve duygusal mesajlar

İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve milli ruhumuzun en güçlü ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan bu eşsiz eser, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir. Bu anlamlı günün yıl dönümünde, İstiklal Marşı’nın taşıdığı derin anlamı hatırlamak ve kahraman ecdadımızın fedakarlıklarını anmak büyük bir sorumluluktur. İşte, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili en anlamlı mesajlar ve sözler.